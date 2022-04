***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) Ahmet Çimenoğlu Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Nevin İmamoğlu İpek Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Mehmet Tırnaklı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Virma Sökmen Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Nevin İmamoğlu İpek Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) M. Erkan Özdemir Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Y.Ali Koç Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Levent Çakıroğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Komitesi Gökhan Erün Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Komitesi Ahmet Çimenoğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Komitesi Virma Sökmen Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Komitesi Mehmet Tırnaklı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi İzleme Komitesi Levent Çakıroğlu Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi İzleme Komitesi Ahmet F. Ashaboğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi İzleme Komitesi Ahmet Çimenoğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi İzleme Komitesi Virma Sökmen Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi İzleme Komitesi Mehmet Tırnaklı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi İzleme Komitesi Melih Poyraz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi İzleme Komitesi Polat Şen Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Risk Komitesi Levent Çakıroğlu Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Risk Komitesi Gökhan Erün Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Risk Komitesi Ahmet Çimenoğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Risk Komitesi Melih Poyraz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Risk Komitesi Polat Şen Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Risk Komitesi Kemal Uzun Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) İcra Kurulu Gökhan Erün Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) İcra Kurulu Demir Karaaslan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) İcra Kurulu M. Erkan Özdemir Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) İcra Kurulu Serkan Ülgen Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) İcra Kurulu Yakup Doğan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) İcra Kurulu A. Cahit Erdoğan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) İcra Kurulu Saruhan Yücel Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) İcra Kurulu Mehmet Erkan Akbulut Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) İcra Kurulu Muharrem Kaan Şakul Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) İcra Kurulu Uğur Gökhan Özdinç Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) İcra Kurulu Özden Önaldı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023196BIST