***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın bugün tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile,- Perakende Krediler Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Demir Karaaslan'ın Finansal Planlama ve Mali İşler Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) olarak görevlendirilmesine- İnsan Kaynakları ve Organizasyon Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Alp'in unvanının İnsan Kaynakları, Organizasyon ve İç Hizmetler Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak değiştirilmesine- Bilişim Teknolojileri ve Operasyon Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı A. Cahit Erdoğan'ın unvanının Bilişim Teknolojileri ve Operasyon Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (COO) olarak değiştirilmesine- Kurumsal ve Ticari Krediler Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Nurgün Eyüboğlu'nun Krediler Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmesinekarar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831185BIST