***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız 367 gün vadeli 351 milyon ABD Doları ve 501 milyon Avro tutarında iki ayrı dilimden oluşan yaklaşık toplam 962 milyon ABD Doları sendikasyon kredisi anlaşması imzalamıştır.20 ülkeden 42 finansal kurumun katılımıyla ve dış ticaretin finansmanı amacıyla kullanılacak olan sendikasyon kredimizin toplam maliyeti ABD Doları ve Avro için sırasıyla Libor + %2,50 ve Euribor + %2,25 olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937202BIST