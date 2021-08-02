***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.08.2021 12:33
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: Sermaye Piyasası Kurulu'nun İMKB'de duyurulan 21.12.2005 tarihli yazısı ile Bankamıza hitaben yazılan 22.12.2005 tarihli yazısı.
İlgi'de kayıtlı yazılar ile SPK tarafından her mali tablo döneminde gelişmelere ilişkin açıklama yapılması talep edilmiş olup, bu kapsamda açıklamalarımız aşağıdadır.
- 03.05.2021 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirtilen davaya ilişkin herhangi bir gelişme bulunmamaktadır.
- Yapı Kredi Vakfı (Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Mensupları Yardım ve Emekli Sandığı Vakfı) ile ilgili olarak açıklanması gereken herhangi bir gelişme yoktur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954096
BIST
13:491.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 7,82
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.402
En Düşük
1.395
13:498,3649
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0732
|Açılış
|: 8,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4380
|
8,4787
En Düşük
8,3524
13:499,9514
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0851
|Açılış
|: 9,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0813
En Düşük
9,9258
13:49486,51
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -5,73
|Açılış
|: 486,51
|
|Önceki Kapanış
|: 492,24
|
493,98
En Düşük
485,69
BIST En Aktif Hisseler13:47
|KTSKR
|24,22
|19.743.747
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,17
|16.525.337
|% 9,98
|
|INTEM
|39,56
|6.043.141
|% 9,95
|
|BURVA
|25,20
|16.277.250
|% 9,95
|
|DOBUR
|15,48
|2.921.098
|% 9,94
|
|METUR
|6,14
|129.696.067
|% -9,97
|
|KARSN
|4,23
|587.639.318
|% -7,44
|
|MERIT
|15,55
|356.345
|% -7,39
|
|KSTUR
|213,50
|41.931
|% -7,17
|
|SERVE
|14,55
|66.538
|% -6,49
|
|KARSN
|4,23
|587.639.318
|% -7,44
|
|GARAN
|8,58
|486.505.069
|% 0,70
|
|ASELS
|15,96
|473.553.254
|% 2,90
|
|THYAO
|12,95
|355.153.249
|% 1,73
|
|YKBNK
|2,45
|287.046.532
|% 2,51
|
|KARSN
|4,23
|587.639.318
|% -7,44
|
|ODAS
|1,32
|170.946.386
|% -1,07
|
|YKBNK
|2,45
|287.046.532
|% 2,51
|
|EKGYO
|1,82
|193.794.429
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,31
|90.008.236
|% -0,76
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3620
|8,3655
|% -0,86
|
|Euro
|9,9250
|9,9764
|% -0,60
|
|Sterlin
|11,5944
|11,6526
|% -0,87
|
|Frank
|9,2032
|9,2587
|% -0,81
|
|Riyal
|2,2229
|2,2341
|% -0,90
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-5,67
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-6,11
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.286
|-29,00
|
|Tam
|3.203
|3.284
|-47,79
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|-23,11
|
|Çeyrek
|776
|794
|-11,56
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,43
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,85
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,38
|74,38
|-1,03
|