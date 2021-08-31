***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız İnsan Kaynakları, Organizasyon ve İç Hizmetler Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hakan Alp'i geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaybettik. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960895BIST