***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.02.2020 17:13
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 63
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK42087
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 06.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 52.433.455
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Bankamızca yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 25 Milyar TL nominal tutara kadar bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin gerekli onayın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilmiş olduğu 25.10.2019 ve 15.11.2019 tarihli açıklamalarımızla duyurulmuştu. Bu kapsamda nitelikli yatırımcılara 63 gün vadeli 52.433.455 TL nominal değerli finansman bonosu ihraç edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817423
BIST
17:45122.336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 14,92
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
121.992
17:455,9892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0088
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9898
En Düşük
5,9757
17:456,5873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0090
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
17:45301,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 2,12
|Açılış
|: 301,61
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,97
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|RYGYO
|9,47
|81.492.857
|% 12,74
|
|IZTAR
|3,35
|1.449.105
|% 9,84
|
|SAFKR
|2,82
|1.773.921
|% 9,73
|
|UZERB
|2,33
|119.556
|% 9,39
|
|BASCM
|3,80
|41.790
|% 8,57
|
|DOKTA
|64,05
|22.650.516
|% -14,94
|
|UMPAS
|0,60
|97.615
|% -9,09
|
|SALIX
|7,28
|61.357
|% -7,85
|
|TKNSA
|8,98
|2.226.605
|% -5,97
|
|KRGYO
|3,31
|16.200.121
|% -5,16
|
|THYAO
|14,75
|2.392.496.253
|% 0,96
|
|ODAS
|2,24
|717.130.814
|% 0,90
|
|SASA
|9,27
|659.258.097
|% -2,01
|
|SISE
|5,57
|654.229.611
|% 1,09
|
|YKBNK
|3,10
|548.572.880
|% 3,33
|
|ODAS
|2,24
|717.130.814
|% 0,90
|
|CEMAS
|1,25
|273.135.235
|% 2,46
|
|KRDMD
|2,93
|541.709.172
|% 1,03
|
|YKBNK
|3,10
|548.572.880
|% 3,33
|
|TEKTU
|1,76
|293.148.371
|% 4,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7394
|7,7782
|% -0,09
|
|Frank
|6,1230
|6,1598
|% 0,07
|
|Riyal
|1,5912
|1,5992
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.566
|9,09
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,72
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.023
|11,00
|
|Tam
|1.985
|2.035
|10,04
|
|Yarım
|960
|984
|4,85
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,42
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,84
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,04
|
|B. Petrol
|54,41
|54,41
|-0,87
|