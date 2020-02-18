***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.02.2020 15:37
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 18.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 62
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK22063
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 18.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 355.110.188
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 18.02.2020
Kayıt Tarihi 17.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.02.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 62 gün vadeli 355.110.188 TL nominal değerli finansman bonolarının 18.02.2020 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819863
BIST
16:38119.469
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -1.323,10
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.145
16:386,0672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0214
|Açılış
|: 6,0710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0735
En Düşük
6,0411
16:386,5542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0030
|Açılış
|: 6,5580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5772
En Düşük
6,5466
16:38310,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 3,02
|Açılış
|: 310,37
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
310,39
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|TSPOR
|6,49
|506.890.727
|% 16,10
|
|MNDRS
|1,88
|219.396.193
|% 13,25
|
|HALKS
|2,75
|140.742
|% 10,00
|
|OSMEN
|8,78
|104.328
|% 9,75
|
|BOSSA
|11,55
|61.429.745
|% 8,96
|
|RAYSG
|4,25
|8.599.693
|% -9,57
|
|HUBVC
|35,94
|97.838.098
|% -9,20
|
|ISBIR
|551,10
|70.683
|% -8,13
|
|VKING
|3,82
|5.285.007
|% -7,95
|
|GLBMD
|2,80
|5.867.612
|% -7,89
|
|GSRAY
|3,54
|1.498.082.445
|% 2,61
|
|THYAO
|14,91
|1.466.534.261
|% -2,49
|
|ASELS
|28,92
|1.153.162.560
|% -0,07
|
|GUSGR
|2,89
|618.713.768
|% 0,70
|
|ODAS
|2,28
|558.415.652
|% -3,39
|
|GSRAY
|3,54
|1.498.082.445
|% 2,61
|
|ODAS
|2,28
|558.415.652
|% -3,39
|
|GUSGR
|2,89
|618.713.768
|% 0,70
|
|EKGYO
|1,65
|331.420.017
|% -0,60
|
|ISGYO
|1,94
|374.510.400
|% -2,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8874
|7,9270
|% 0,65
|
|Frank
|6,1522
|6,1892
|% 0,24
|
|Riyal
|1,6134
|1,6215
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.591
|1.591
|9,81
|
|Altın Gr.
|310
|310
|2,86
|
|Cumhuriyet
|2.053
|2.084
|16,00
|
|Tam
|2.046
|2.097
|17,47
|
|Yarım
|989
|1.015
|8,45
|
|Çeyrek
|496
|507
|4,23
|
|Gümüş.Ons
|17,95
|17,99
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|0,05
|
|B. Petrol
|56,48
|56,48
|-1,19
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1653, 51 kaybederek (% -1.15 ) 142, 700
-
16:48XU100
Endeks 119, 331 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 21 altında . İşlem hacmi 10, 119.00 milyon TL de
-
16:47EGPRO
Yüzde -4.85 oranında düşüşle 15.11 lira fiyatla işlem gören hissede 92, 980 adet işlem
-
16:46AKGUV
Yüzde -6.67 oranında düşüşle 2.24 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 142, 303 adet işlem
-
16:44BSOKE
Yüzde -4.38 oranında düşüşle 1.53 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 492, 616 adet işlem