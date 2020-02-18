***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.02.2020 15:38
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 70
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK420C3
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 18.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 406.301.125
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Bankamızca yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 25 Milyar TL nominal tutara kadar bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin gerekli onayın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilmiş olduğu 25.10.2019 ve 15.11.2019 tarihli açıklamalarımızla duyurulmuştu. Bu kapsamda nitelikli yatırımcılara 70 gün vadeli 406.301.125 TL nominal değerli finansman bonosu ihraç edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819865
BIST
16:02120.087
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -704,88
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.528
16:026,0724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0266
|Açılış
|: 6,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0735
En Düşük
6,0411
16:026,5646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0134
|Açılış
|: 6,5640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5772
En Düşük
6,5466
16:02309,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 2,31
|Açılış
|: 309,66
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
310,30
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|TSPOR
|6,48
|435.445.655
|% 15,92
|
|BOSSA
|11,91
|56.209.727
|% 12,36
|
|YESIL
|15,13
|40.352.444
|% 10,12
|
|HALKS
|2,75
|140.742
|% 10,00
|
|OSMEN
|8,78
|104.328
|% 9,75
|
|HUBVC
|35,76
|93.027.838
|% -9,65
|
|ISBIR
|551,10
|70.683
|% -8,13
|
|EDIP
|2,32
|18.622.693
|% -7,57
|
|RAYSG
|4,35
|8.033.873
|% -7,45
|
|EGCYO
|0,38
|41.409
|% -7,32
|
|GSRAY
|3,59
|1.355.937.576
|% 4,06
|
|THYAO
|15,02
|1.242.277.496
|% -1,77
|
|ASELS
|29,18
|1.025.502.777
|% 0,83
|
|GUSGR
|2,95
|525.283.058
|% 2,79
|
|ODAS
|2,33
|474.897.010
|% -1,27
|
|GSRAY
|3,59
|1.355.937.576
|% 4,06
|
|ODAS
|2,33
|474.897.010
|% -1,27
|
|GUSGR
|2,95
|525.283.058
|% 2,79
|
|ISGYO
|1,98
|345.904.372
|% -0,50
|
|EKGYO
|1,66
|234.336.320
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8869
|7,9264
|% 0,64
|
|Frank
|6,1566
|6,1937
|% 0,31
|
|Riyal
|1,6134
|1,6215
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.587
|1.587
|6,08
|
|Altın Gr.
|310
|310
|2,37
|
|Cumhuriyet
|2.051
|2.082
|14,00
|
|Tam
|2.043
|2.094
|13,83
|
|Yarım
|987
|1.013
|6,68
|
|Çeyrek
|495
|506
|3,35
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,89
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,03
|
|B. Petrol
|56,45
|56,45
|-1,22
|
Seans Raporu
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16:15GLBMD
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