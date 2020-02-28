***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
28.02.2020 11:45
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 59
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK220B9
Satışın Tamamlanma Tarihi 31.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 31.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 103.200.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 28.02.2020
Kayıt Tarihi 27.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.02.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 59 gün vadeli 103.200.000 TL nominal değerli finansman bonolarının 28.02.2020 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822673
BIST
14:30107.501
En Yüksek
|Değişim
|: -2,64%
|| -2.917,24
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.522
En Düşük
99.332
14:306,2190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0186
|Açılış
|: 6,2180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
14:306,8459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0242
|Açılış
|: 6,8440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
14:30325,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,49
|Açılış
|: 325,73
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,24
|13.105.770
|% 13,43
|
|OYAYO
|3,75
|22.136.410
|% 10,95
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|AKSEN
|3,82
|21.434.454
|% 8,83
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|BUCIM
|3,43
|1.188.648
|% -10,68
|
|YBTAS
|4.221,00
|29.547
|% -10,00
|
|UFUK
|3,70
|66.167
|% -9,98
|
|AVGYO
|1,54
|33.283.569
|% -9,94
|
|YONGA
|9,08
|32.061
|% -9,92
|
|THYAO
|11,76
|965.236.665
|% -3,21
|
|ASELS
|28,12
|760.011.505
|% 0,50
|
|GARAN
|9,68
|299.951.395
|% -5,00
|
|YKBNK
|2,35
|189.281.318
|% -4,08
|
|ODAS
|1,97
|176.848.312
|% -3,43
|
|EKGYO
|1,41
|142.026.168
|% -4,08
|
|IHLGM
|1,24
|119.945.818
|% -3,88
|
|ODAS
|1,97
|176.848.312
|% -3,43
|
|THYAO
|11,76
|965.236.665
|% -3,21
|
|YKBNK
|2,35
|189.281.318
|% -4,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9945
|8,0346
|% 0,30
|
|Frank
|6,4282
|6,4670
|% 0,89
|
|Riyal
|1,6540
|1,6623
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.629
|1.629
|-7,98
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,50
|
|Cumhuriyet
|2.170
|2.202
|-6,00
|
|Tam
|2.144
|2.197
|-21,60
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|-10,44
|
|Çeyrek
|520
|531
|-5,23
|
|Gümüş.Ons
|17,23
|17,27
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|-0,07
|
|B. Petrol
|50,62
|50,62
|-1,11
|