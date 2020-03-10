***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
10.03.2020 16:42
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 77
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK32062
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 24.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 10.03.2020
Kayıt Tarihi 09.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.03.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 77 gün vadeli 50.000.000 TL nominal değerli finansman bonolarının 10.03.2020 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826251
BIST
17:33103.218
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -305,71
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
102.715
17:336,1556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0088
|Açılış
|: 6,1430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
17:336,9961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0337
|Açılış
|: 6,9630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
17:33326,75
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -5,07
|Açılış
|: 326,75
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,35
BIST En Aktif Hisseler
|DESPC
|5,70
|50.880.649
|% 16,33
|
|DOKTA
|25,52
|21.427.463
|% 14,95
|
|VKING
|2,96
|8.914.692
|% 14,73
|
|DGATE
|8,00
|95.000.158
|% 11,11
|
|YBTAS
|4.906,10
|119.633
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,62
|896.542
|% -14,98
|
|IZTAR
|2,15
|154.765
|% -9,66
|
|TSPOR
|5,15
|196.828.296
|% -9,65
|
|GSRAY
|2,73
|186.437.943
|% -9,30
|
|TDGYO
|1,77
|5.409.256
|% -9,23
|
|THYAO
|10,38
|974.915.757
|% 0,00
|
|ASELS
|27,02
|959.173.314
|% -2,67
|
|GARAN
|9,47
|616.029.971
|% 3,16
|
|YKBNK
|2,35
|383.268.364
|% 2,62
|
|ODAS
|1,81
|246.359.617
|% -3,21
|
|IHLGM
|1,22
|209.416.912
|% -3,17
|
|YKBNK
|2,35
|383.268.364
|% 2,62
|
|ODAS
|1,81
|246.359.617
|% -3,21
|
|KARSN
|1,60
|164.443.821
|% -3,61
|
|EKGYO
|1,35
|130.343.642
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9630
|8,0029
|% -0,90
|
|Frank
|6,5580
|6,5975
|% -0,81
|
|Riyal
|1,6311
|1,6392
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.659
|-21,91
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-5,07
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,95
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|-0,02
|
|B. Petrol
|37,10
|37,10
|2,74
|
Seans Raporu
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17:48XU030
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