***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına (TLREF) endeksli finansman bonosunun son kupon ödemesi ve itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 15.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 13.03.2020Vade (Gün Sayısı) 175Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKBK32021Satışın Tamamlanma Tarihi 20.09.2019Vade Başlangıç Tarihi 20.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 844.300.000Kupon Sayısı 5Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 25.10.2019 24.10.2019 25.10.2019 1,5931 16,6138 17,919 Evet2 29.11.2019 28.11.2019 29.11.2019 1,3641 14,2256 15,1764 Evet3 03.01.2020 02.01.2020 03.01.2020 1,2009 12,5237 13,2571 Evet4 07.02.2020 06.02.2020 07.02.2020 1,0995 11,4662 12,0793 Evet5 13.03.2020 12.03.2020 13.03.2020 1,0805 11,2681 11,8598 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.03.2020 12.03.2020 13.03.2020 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 20.09.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 20.09.2019 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 175 gün vadeli 844.300.000 TL nominal değerli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına (TLREF) endeksli 35 günde bir değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBK32021 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 5. kupon (son kupon) ödemesi ve itfa işlemleri 13.03.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828975BIST