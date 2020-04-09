***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.04.2020 16:13
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 49
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK520B2
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 09.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 53.121.638
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Bankamızca yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 25 Milyar TL nominal tutara kadar bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin gerekli onayın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilmiş olduğu 25.10.2019 ve 15.11.2019 tarihli açıklamalarımızla duyurulmuştu. Bu kapsamda nitelikli yatırımcılara 49 gün vadeli 53.121.638 TL nominal değerli finansman bonosu ihraç edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836933
BIST
16:4494.811
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 1.585,81
|Açılış
|: 94.275
|
|Önceki Kapanış
|: 93.225
|
94.999
En Düşük
93.629
16:446,6578
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -0,1136
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,6211
16:447,2901
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,0800
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3882
En Düşük
7,2488
16:44359,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,53
|Açılış
|: 359,66
|
|Önceki Kapanış
|: 358,13
|
362,37
En Düşük
357,77
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|8,14
|4.893.089
|% 10,00
|
|LINK
|26,62
|8.911.004
|% 10,00
|
|DOCO
|347,60
|64.934.665
|% 10,00
|
|KLNMA
|36,74
|12.234.047
|% 10,00
|
|BRYAT
|54,35
|3.508.803
|% 9,98
|
|SALIX
|4,20
|71.936
|% -8,70
|
|EGCEY
|0,42
|537.366
|% -6,67
|
|IHEVA
|2,51
|81.170.718
|% -5,64
|
|INFO
|5,38
|24.823.112
|% -5,61
|
|TDGYO
|2,69
|4.467.260
|% -4,61
|
|GARAN
|8,09
|984.635.070
|% 2,80
|
|GSRAY
|2,68
|799.368.391
|% 6,35
|
|ASELS
|25,20
|715.074.666
|% 0,80
|
|THYAO
|9,75
|695.335.914
|% 1,56
|
|ECILC
|4,51
|549.987.378
|% 5,13
|
|GSRAY
|2,68
|799.368.391
|% 6,35
|
|YKBNK
|1,97
|423.284.512
|% 4,23
|
|GARAN
|8,09
|984.635.070
|% 2,80
|
|ECILC
|4,51
|549.987.378
|% 5,13
|
|TSPOR
|4,06
|446.975.654
|% 9,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2655
|8,3069
|% -1,09
|
|Frank
|6,8426
|6,8838
|% -1,32
|
|Riyal
|1,7624
|1,7712
|% -1,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.682
|1.684
|37,97
|
|Altın Gr.
|359
|360
|1,53
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,41
|15,47
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,31
|0,05
|
|B. Petrol
|34,25
|34,25
|1,41
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, BIMAS, TKFEN
-
17:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, KOZAA, TAVHL
-
17:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1488, 23 artarak (% 1.69 ) 89, 673
-
17:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SERVE, TACTR, EMNIS, EKIZ
-
17:00
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KUYAS, DOGUB, PRKME, IEYHO, OZBAL, AKENR, ADNAC, ISGYO, ATLAS, IHEVA