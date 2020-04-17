***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
17.04.2020 14:32
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 17.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 60
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK420A7
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 17.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 27.428.740
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 17.04.2020
Kayıt Tarihi 16.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.04.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 60 gün vadeli 27.428.740 TL nominal değerli finansman bonolarının 17.04.2020 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838918
BIST
17:1997.826
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 1.577,25
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
17:196,9442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
17:197,5553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0220
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5586
En Düşük
7,4073
17:19376,96
En Yüksek
|Değişim
|: -1,77%
|| -6,81
|Açılış
|: 376,96
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.896.917
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|RTALB
|10,46
|22.971.512
|% 9,99
|
|MAALT
|66,10
|7.058.022
|% 9,98
|
|TSPOR
|4,41
|11.892.447
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
|
|MZHLD
|13,81
|56.433
|% -7,93
|
|IDGYO
|3,33
|9.652.340
|% -7,50
|
|PGSUS
|51,25
|1.435.687.372
|% 2,66
|
|GARAN
|8,41
|866.668.309
|% 1,94
|
|THYAO
|10,41
|800.610.027
|% 2,46
|
|ASELS
|26,98
|694.899.166
|% 1,20
|
|AKBNK
|5,80
|555.502.637
|% 2,65
|
|KARSN
|1,47
|255.553.181
|% 6,52
|
|YKBNK
|1,99
|295.676.462
|% 2,05
|
|IHLAS
|0,66
|81.193.119
|% -1,49
|
|EKGYO
|1,21
|127.894.698
|% 2,54
|
|IHLGM
|1,06
|113.186.157
|% -0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6430
|8,6864
|% 0,21
|
|Frank
|7,1459
|7,1889
|% 0,25
|
|Riyal
|1,8410
|1,8502
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.687
|-31,48
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-6,82
|
|Cumhuriyet
|2.423
|2.478
|-45,40
|
|Tam
|2.494
|2.554
|-42,90
|
|Yarım
|1.211
|1.241
|-22,70
|
|Çeyrek
|608
|621
|-11,30
|
|Gümüş.Ons
|15,17
|15,21
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,07
|
|B. Petrol
|28,36
|28,36
|0,54
|
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