***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 21.08.2020Vade (Gün Sayısı) 168Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKBK82026Satışın Tamamlanma Tarihi 06.03.2020Vade Başlangıç Tarihi 06.03.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 434.400.000Kupon Sayısı 2Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 29.05.2020 28.05.2020 29.05.2020 2,1466 9,3275 9,668 Evet2 21.08.2020 20.08.2020 21.08.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.08.2020 20.08.2020 21.08.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 06.03.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 06.03.2020 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 168 gün vadeli 434.400.000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı 84 günde bir değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBK82026 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 1. kupon ödemesi 29.05.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847613BIST