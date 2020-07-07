***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
07.07.2020 11:00
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 62
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK72076
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 06.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 43.509.381
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 07.07.2020
Kayıt Tarihi 06.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.07.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 62 gün vadeli 43.509.381 TL nominal değerli finansman bonolarının 07.07.2020 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855531
BIST
14:25118.796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 310,94
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
14:256,8664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0062
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8683
En Düşük
6,8524
14:257,7538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0126
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
14:25392,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,56
|Açılış
|: 392,19
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,29
|8.059.198
|% 9,98
|
|KLGYO
|5,01
|128.297.728
|% 9,87
|
|AKENR
|2,12
|154.671.873
|% 9,84
|
|GLBMD
|5,25
|22.201.844
|% 9,83
|
|MRGYO
|2,82
|69.186.432
|% 9,73
|
|BJKAS
|3,23
|232.892.215
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,13
|68.289.313
|% -8,21
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,28
|13.515.536
|% -5,93
|
|ISBIR
|1.350,00
|886.858
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,19
|2.377.097.472
|% 2,34
|
|ODAS
|2,93
|1.320.457.474
|% 3,17
|
|GARAN
|8,33
|1.027.381.343
|% -0,48
|
|TKFEN
|18,10
|967.252.960
|% 1,63
|
|TUPRS
|88,30
|670.315.176
|% 1,55
|
|EKGYO
|2,19
|2.377.097.472
|% 2,34
|
|ODAS
|2,93
|1.320.457.474
|% 3,17
|
|IHLGM
|1,92
|579.371.673
|% 4,35
|
|SKBNK
|1,77
|429.901.006
|% 1,72
|
|DOHOL
|2,33
|489.044.627
|% 2,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5642
|8,6072
|% 0,22
|
|Frank
|7,2475
|7,2912
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-8,16
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-1,48
|
|Cumhuriyet
|2.543
|2.561
|-9,70
|
|Tam
|2.617
|2.628
|-10,00
|
|Yarım
|1.271
|1.286
|-4,80
|
|Çeyrek
|636
|644
|-2,40
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,06
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,64
|42,64
|-0,46
|