***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.08.2020 11:34
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK82034
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 06.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 274.344.010
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.08.2020
Kayıt Tarihi 04.08.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.08.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 91 gün vadeli 274.344.010 TL nominal değerli finansman bonolarının 05.08.2020 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865299
BIST
11:371.088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,41
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
11:377,0240
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 0,1251
|Açılış
|: 7,0970
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0371
En Düşük
6,8794
11:378,3462
En Yüksek
|Değişim
|: 2,21%
|| 0,1806
|Açılış
|: 8,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,3462
En Düşük
8,1274
11:37459,17
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 12,23
|Açılış
|: 459,17
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
460,85
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|LUKSK
|21,86
|2.790.005
|% 9,96
|
|ROYAL
|2,55
|2.055.810
|% 9,91
|
|CRDFA
|5,35
|17.320.835
|% 9,86
|
|OYAYO
|6,58
|6.250.916
|% 9,85
|
|BRMEN
|2,15
|1.094.307
|% 9,69
|
|BFREN
|858,80
|221.570
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|122.885
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|41.758
|% -10,00
|
|BURCE
|25,40
|758.800
|% -9,99
|
|KRGYO
|6,58
|16.546.811
|% -9,99
|
|GARAN
|6,80
|695.097.152
|% 0,59
|
|EKGYO
|2,09
|690.389.620
|% -1,88
|
|KRDMD
|2,84
|479.072.335
|% 2,16
|
|ASELS
|17,07
|388.527.751
|% -1,10
|
|THYAO
|10,84
|310.890.683
|% -1,54
|
|EKGYO
|2,09
|690.389.620
|% -1,88
|
|KRDMD
|2,84
|479.072.335
|% 2,16
|
|TSKB
|1,11
|117.059.011
|% 0,91
|
|GARAN
|6,80
|695.097.152
|% 0,59
|
|GSDHO
|2,46
|198.100.203
|% 1,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,1520
|9,1979
|% 2,03
|
|Frank
|7,6689
|7,7151
|% 2,16
|
|Riyal
|1,8668
|1,8762
|% 2,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.034
|2.035
|15,27
|
|Altın Gr.
|458
|459
|11,61
|
|Cumhuriyet
|2.995
|3.036
|52,60
|
|Tam
|3.085
|3.125
|54,20
|
|Yarım
|1.497
|1.523
|26,40
|
|Çeyrek
|751
|764
|13,30
|
|Gümüş.Ons
|26,58
|26,63
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|0,20
|
|B. Petrol
|44,77
|44,77
|0,34
|