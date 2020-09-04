***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun son kupon ödemesi ve itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 04.09.2020Vade (Gün Sayısı) 175Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKBK92017Satışın Tamamlanma Tarihi 13.03.2020Vade Başlangıç Tarihi 13.03.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 550.700.000Kupon Sayısı 2Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 09.06.2020 08.06.2020 09.06.2020 2,1898 9,0827 9,4007 Evet2 04.09.2020 03.09.2020 04.09.2020 2,0932 8,7818 9,08 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.09.2020 03.09.2020 04.09.2020 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 13.03.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 13.03.2020 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 175 gün vadeli 550.700.000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBK92017 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 2. kupon (son kupon) ödemesi ve itfa işlemleri 04.09.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873266BIST