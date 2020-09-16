***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen tahvilin kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 18.06.2021Vade (Gün Sayısı) 366Faiz Oranı Türü SabitSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSYKBK62112Satışın Tamamlanma Tarihi 17.06.2020Vade Başlangıç Tarihi 17.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 81.235.000Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 16.09.2020 15.09.2020 16.09.2020 2,3062 Evet2 16.12.2020 15.12.2020 16.12.2020 2,30623 17.03.2021 16.03.2021 17.03.2021 2,30624 18.06.2021 17.06.2021 18.06.2021 2,3568Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.06.2021 17.06.2021 18.06.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 17.06.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 17.06.2020 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 366 gün vadeli 81.235.000 TL nominal değerli sabit faizli kupon ödemeli tahvil ihraç edildiği duyurulmuştu. TRSYKBK62112 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 1. kupon ödemesi 16.09.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875264BIST