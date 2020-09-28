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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

28.09.2020 15:42
GÜNCEL HABERLER



***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Özkaynak hesaplamasına dahil edilebilir nitelikte yurtiçinde ihraç edilen borçlanma aracının kupon oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vadesi 20.06.2029
Vade (Gün Sayısı) 3.640
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSYKBK62914
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.07.2019
Vade Başlangıç Tarihi 03.07.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000
Kupon Sayısı 40

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 02.10.2019 01.10.2019 02.10.2019 6,3647 25,5289 28,081 Evet
2 01.01.2020 31.12.2019 02.01.2020 4,1094 16,4828 17,5309 Evet
3 01.04.2020 31.03.2020 01.04.2020
BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.121
Değişim :  -0,27% |  -3,00
Açılış :  1.125  
Önceki Kapanış :  1.124  
En Yüksek
1.131 En Düşük
1.116
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TLMAN 37,42 4.626.946 % 9,99  
SUMAS 47,22 1.046.112 % 9,97  
NATEN 33,74 244.324.516 % 9,97  
ALMAD 1,99 7.866.079 % 9,94  
DNISI 9,05 5.203.104 % 9,43  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,7861 7,7897 % 1,72  
Euro 9,0767 9,0859 % 2,01  
Sterlin 9,9811 10,0311 % 2,56  
Frank 8,3814 8,4319 % 2,05  
Riyal 2,0713 2,0816 % 1,75  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.872 1.872 10,53  
Altın Gr. 469 469 10,36  
Cumhuriyet 3.110 3.157 52,00  
Tam 3.097 3.175 54,36  
Yarım 1.497 1.536 26,30  
Çeyrek 751 768 13,15  
Gümüş.Ons 23,34 23,38 0,47  
Gümüş Gr. 5,84 5,85 0,21  
B. Petrol 42,62 42,62 0,21  
Seans Raporu 18:05
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* Uluslarası döviz piyasası kuru