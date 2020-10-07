***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
07.10.2020 16:50
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 82
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBKE2016
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 17.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 40.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 07.10.2020
Kayıt Tarihi 06.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.10.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 82 gün vadeli 40.000.000 TL nominal değerli finansman bonolarının 07.10.2020 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879215
BIST
18:051.152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,30
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
18:057,8874
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,0896
|Açılış
|: 7,8770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8874
En Düşük
7,7815
18:059,2873
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,1352
|Açılış
|: 9,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2873
En Düşük
9,1278
18:05477,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 6,75
|Açılış
|: 477,39
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|2.853,50
|4.208.555
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,50
|53.386.257
|% 10,00
|
|YGYO
|1,10
|206.857.324
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.493.673
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.367.803
|% 10,00
|
|MRSHL
|382,50
|8.114.421
|% -10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.909.701
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|1.050.309
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,89
|1.507.721
|% -9,95
|
|KSTUR
|159,30
|652.493
|% -9,95
|
|GARAN
|7,01
|1.645.349.288
|% -1,41
|
|ODAS
|3,23
|1.507.604.490
|% -1,22
|
|SISE
|6,69
|1.195.136.877
|% -2,34
|
|ASELS
|18,56
|943.475.458
|% 0,11
|
|PETKM
|4,40
|921.713.847
|% 2,33
|
|ODAS
|3,23
|1.507.604.490
|% -1,22
|
|ZOREN
|2,71
|748.596.847
|% 1,88
|
|GARAN
|7,01
|1.645.349.288
|% -1,41
|
|PETKM
|4,40
|921.713.847
|% 2,33
|
|SKBNK
|1,68
|343.892.333
|% 3,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8792
|7,8824
|% 1,08
|
|Euro
|9,2713
|9,2905
|% 1,51
|
|Sterlin
|10,1410
|10,1919
|% 1,34
|
|Frank
|8,5607
|8,6123
|% 1,20
|
|Riyal
|2,0942
|2,1047
|% 1,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|4,76
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,39
|
|Cumhuriyet
|3.154
|3.202
|-10,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|-5,61
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,71
|
|Çeyrek
|762
|779
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|5,99
|0,21
|
|B. Petrol
|41,66
|41,66
|-0,99
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59HURGZ
Yüzde -3.18 oranında düşüşle 2.13 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 755, 853 adet işlem
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17:58CRFSA
Yüzde -9.91 oranında düşüşle 26.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 665, 375 adet işlem
-
17:57METUR
Yüzde -7.30 oranında düşüşle 10.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 984, 445 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 66 kaybederek (% -0.16 ) 1, 053
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VANGD, AVOD, POLHO, TSGYO, DAGHL, BRKO, HATEK, IDGYO, IEYHO, TDGYO