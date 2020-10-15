***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.10.2020 15:02
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 30.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 76
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBKA2051
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.10.2020
Vade Başlangıç Tarihi 15.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.000.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Bankamızca yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 25 Milyar TL nominal tutara kadar bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin gerekli onayın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilmiş olduğu 25.10.2019 ve 15.11.2019 tarihli açıklamalarımızla duyurulmuştu. Bu kapsamda nitelikli yatırımcılara 76 gün vadeli 60.000.000 TL nominal değerli finansman bonosu ihraç edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881935
BIST
17:471.184
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -5,74
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.192
En Düşük
1.175
17:477,9403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0297
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9518
En Düşük
7,9004
17:479,3020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0102
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3384
En Düşük
9,2808
17:47484,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,75
|Açılış
|: 484,41
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
486,18
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler17:45
|AVOD
|9,90
|103.789.021
|% 10,00
|
|RAYSG
|18,26
|7.906.782
|% 10,00
|
|CEOEM
|8,14
|93.536.220
|% 10,00
|
|PENGD
|6,71
|153.945.340
|% 10,00
|
|FMIZP
|129,80
|33.669.768
|% 10,00
|
|TKURU
|325,00
|1.235.000
|% -10,00
|
|ORMA
|14,22
|546.609
|% -10,00
|
|BMELK
|13,05
|333.916
|% -10,00
|
|YAPRK
|61,30
|463.796
|% -9,99
|
|COSMO
|9,82
|175.513
|% -9,99
|
|ECILC
|7,15
|2.034.100.408
|% 3,62
|
|PETKM
|4,73
|1.882.234.354
|% -2,47
|
|ZOREN
|3,01
|1.404.718.749
|% -1,63
|
|EKGYO
|1,96
|1.293.623.112
|% 3,16
|
|KRDMD
|3,68
|911.816.303
|% -0,81
|
|EKGYO
|1,96
|1.293.623.112
|% 3,16
|
|ZOREN
|3,01
|1.404.718.749
|% -1,63
|
|PETKM
|4,73
|1.882.234.354
|% -2,47
|
|ECILC
|7,15
|2.034.100.408
|% 3,62
|
|KRDMD
|3,68
|911.816.303
|% -0,81
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9341
|7,9393
|% 0,36
|
|Euro
|9,2914
|9,2989
|% 0,08
|
|Sterlin
|10,2091
|10,2603
|% -0,51
|
|Frank
|8,6492
|8,7013
|% 0,28
|
|Riyal
|2,1108
|2,1214
|% 0,40
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-7,58
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-0,21
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.252
|-12,00
|
|Tam
|3.185
|3.264
|-16,88
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-8,17
|
|Çeyrek
|772
|790
|-4,08
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,84
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,10
|-0,07
|
|B. Petrol
|42,25
|42,25
|-1,07
|
Seans Raporu
17:45
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-
17:59AFYON
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 4.55 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 837, 182 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 77 kaybederek (% -0.74 ) 1, 303
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17:57XU100
Endeks 1, 183 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 53 altında . İşlem hacmi 21, 531.00 milyon TL de
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17:56DERAS
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 9.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 051, 420 adet işlem
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17:55USAK
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 029, 104 adet işlem