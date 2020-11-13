***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.11.2020 10:45
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 66
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBKK2018
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 08.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 272.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 13.11.2020
Kayıt Tarihi 12.11.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.11.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 66 gün vadeli 272.000.000 TL nominal değerli finansman bonolarının 13.11.2020 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888365
BIST
12:531.290
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 18,08
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.291
En Düşük
1.273
12:537,6119
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,0769
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,5972
12:539,0141
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0837
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1595
En Düşük
8,9891
12:53461,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -2,00
|Açılış
|: 461,90
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
468,51
En Düşük
460,04
BIST En Aktif Hisseler12:53
|SEYKM
|13,97
|13.196.273
|% 10,00
|
|KARTN
|2.145,00
|45.109.184
|% 10,00
|
|TKURU
|430,50
|5.974.910
|% 9,99
|
|SKTAS
|5,29
|10.275.370
|% 9,98
|
|CRFSA
|25,82
|67.826.355
|% 9,97
|
|EUYO
|6,79
|693.463
|% -9,95
|
|OZRDN
|9,89
|156.222
|% -9,93
|
|IZFAS
|6,39
|202.652
|% -9,87
|
|EMNIS
|22,02
|38.161
|% -9,31
|
|KSTUR
|155,00
|437.875
|% -9,14
|
|GARAN
|8,77
|2.037.907.011
|% 1,62
|
|KRDMD
|4,32
|1.958.646.768
|% 4,10
|
|AKBNK
|6,29
|687.940.114
|% 0,80
|
|PETKM
|4,75
|639.668.346
|% 2,15
|
|YKBNK
|2,83
|614.749.687
|% 2,17
|
|KRDMD
|4,32
|1.958.646.768
|% 4,10
|
|GARAN
|8,77
|2.037.907.011
|% 1,62
|
|YKBNK
|2,83
|614.749.687
|% 2,17
|
|EKGYO
|1,90
|330.421.542
|% 1,06
|
|ODAS
|3,64
|513.252.079
|% -0,82
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6076
|7,6119
|% -1,00
|
|Euro
|9,0016
|9,0141
|% -0,92
|
|Sterlin
|10,0431
|10,0935
|% -0,18
|
|Frank
|8,3349
|8,3851
|% -0,41
|
|Riyal
|2,0338
|2,0440
|% -0,54
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|3,47
|
|Altın Gr.
|462
|463
|-1,37
|
|Cumhuriyet
|3.069
|3.115
|-34,00
|
|Tam
|3.057
|3.136
|-28,98
|
|Yarım
|1.477
|1.517
|-14,02
|
|Çeyrek
|741
|758
|-7,01
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,33
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|43,19
|43,19
|-0,34
|