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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

19.11.2020 16:31



***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun kupon oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 131
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBKA2036
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi 14.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 231.000.000
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 16.09.2020 15.09.2020 16.09.2020 0,968 10,7067 11,2436 Evet
2 19.10.2020 16.10.2020 19.10.2020 1,1458 12,6732 13,4296 Evet
3 20.11.2020 19.11.2020 20.11.2020 1,3305 15,176 16,2717
4 23.12.2020 22.12.2020 23.12.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.12.2020 22.12.2020 23.12.2020

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 14.08.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 14.08.2020 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 131 gün vadeli 231.000.000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBKA2036 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 20.11.2020 ödeme tarihli 3. kupon oranı %1,3305 olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889238


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