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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.12.2020 10:21



***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 140
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK12148
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi 21.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 72.000.000
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 25.09.2020 24.09.2020 25.09.2020 1,0594 11,048 11,6166 Evet
2 30.10.2020 28.10.2020 30.10.2020 1,2877 13,4289 14,2743 Evet
3 04.12.2020 03.12.2020 04.12.
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BIST En Aktif Hisseler11:41
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RYGYO 6,71 28.439.315 % 10,00  
ERBOS 35,56 32.182.280 % 9,96  
DIRIT 4,54 217.330 % 9,93  
SILVR 5,69 28.353.653 % 9,85  
UMPAS 0,85 114.514 % 8,97  
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11:41 Alış Satış %  
Dolar 7,7934 7,7979 % 0,34  
Euro 9,4798 9,4858 % 0,41  
Sterlin 10,4653 10,5178 % 0,40  
Frank 8,7231 8,7756 % 0,41  
Riyal 2,0737 2,0841 % 0,37  
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11:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.842 1.842 -0,02  
Altın Gr. 462 462 2,03  
Cumhuriyet 3.064 3.110 25,00  
Tam 3.048 3.125 20,64  
Yarım 1.473 1.512 9,98  
Çeyrek 739 756 4,99  
Gümüş.Ons 24,20 24,22 0,08  
Gümüş Gr. 6,07 6,08 0,05  
B. Petrol 49,63 49,63 0,92  
Seans Raporu 11:41
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