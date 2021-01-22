***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bankamızca yurtdışında ihraç edilen sermaye benzeri tahvilin satışının tamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 7.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 22.01.2031Vade (Gün Sayısı) 3.652Faiz Oranı Türü SabitISIN Kodu XS2286436451Vade Başlangıç Tarihi 22.01.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000Kupon Sayısı 20Döviz Cinsi USDSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 22.07.20212 22.01.20223 22.07.20224 22.01.20235 22.07.20236 22.01.20247 22.07.20248 22.01.20259 22.07.202510 22.01.202611 22.07.202612 22.01.202713 22.07.202714 22.01.202815 22.07.202816 22.01.202917 22.07.202918 22.01.203019 22.07.203020 22.01.2031Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.01.2031* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi:13.01.2021, 15.01.2021 ve 21.01.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile yurtdışında ihraç edileceği belirtilen 10 yıl vadeli, 500 Milyon ABD Doları tutarındaki sermaye benzeri (katkı sermaye) tahvillerin (XS2286436451 ve US984848AN12 ISIN kodlu) satış işlemi 22.01.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Söz konusu borçlanma aracının Bankamızın katkı sermaye hesaplamasına dahil edilebilmesine ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) gerekli onaylar alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904027BIST