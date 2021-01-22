***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.01.2021 19:24
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bankamızca yurtdışında ihraç edilen sermaye benzeri tahvilin satışının tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 7.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 22.01.2031
Vade (Gün Sayısı) 3.652
Faiz Oranı Türü Sabit
ISIN Kodu XS2286436451
Vade Başlangıç Tarihi 22.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000
Kupon Sayısı 20
Döviz Cinsi USD
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 22.07.2021
2 22.01.2022
3 22.07.2022
4 22.01.2023
5 22.07.2023
6 22.01.2024
7 22.07.2024
8 22.01.2025
9 22.07.2025
10 22.01.2026
11 22.07.2026
12 22.01.2027
13 22.07.2027
14 22.01.2028
15 22.07.2028
16 22.01.2029
17 22.07.2029
18 22.01.2030
19 22.07.2030
20 22.01.2031
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.01.2031
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi:13.01.2021, 15.01.2021 ve 21.01.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile yurtdışında ihraç edileceği belirtilen 10 yıl vadeli, 500 Milyon ABD Doları tutarındaki sermaye benzeri (katkı sermaye) tahvillerin (XS2286436451 ve US984848AN12 ISIN kodlu) satış işlemi 22.01.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Söz konusu borçlanma aracının Bankamızın katkı sermaye hesaplamasına dahil edilebilmesine ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) gerekli onaylar alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904027
BIST