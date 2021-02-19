***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
19.02.2021 10:13
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 231
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK22121
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 03.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 155.050.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 19.02.2021
Kayıt Tarihi 18.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 19.02.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 231 gün vadeli 155.050.000 TL nominal değerli finansman bonolarının 19.02.2021 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910976
BIST
12:221.560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 13,40
|Açılış
|: 1.552
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.561
En Düşük
1.550
12:226,9746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0102
|Açılış
|: 6,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9550
|
6,9992
En Düşük
6,9528
12:228,4707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0376
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4000
|
8,4711
En Düşük
8,4198
12:22397,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,60
|Açılış
|: 397,22
|
|Önceki Kapanış
|: 397,83
|
399,82
En Düşük
394,74
BIST En Aktif Hisseler12:22
|SODSN
|46,20
|664.541
|% 10,00
|
|VERTU
|33,90
|2.218.857
|% 9,99
|
|TMPOL
|21,06
|22.332.814
|% 9,97
|
|HEKTS
|34,86
|305.226.254
|% 9,97
|
|LINK
|38,82
|18.583.841
|% 9,97
|
|IZMDC
|3,60
|32.361.106
|% -10,00
|
|ARTI
|6,48
|135.808
|% -10,00
|
|BALAT
|10,22
|344.107
|% -9,96
|
|RODRG
|24,10
|1.106.021
|% -9,94
|
|TACTR
|23,30
|55.710
|% -9,76
|
|SASA
|53,50
|1.232.008.501
|% 7,43
|
|KOZAL
|147,40
|1.057.744.673
|% -3,09
|
|GUBRF
|81,80
|944.730.388
|% 6,93
|
|GARAN
|9,25
|479.130.601
|% -0,86
|
|PETKM
|5,18
|452.478.885
|% 1,37
|
|SKBNK
|1,49
|191.868.501
|% 0,00
|
|ODAS
|3,99
|393.187.797
|% -1,97
|
|IHLAS
|1,12
|104.113.837
|% -3,45
|
|PETKM
|5,18
|452.478.885
|% 1,37
|
|EKGYO
|2,44
|202.957.803
|% -0,81
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9686
|6,9746
|% 0,15
|
|Euro
|8,4625
|8,4707
|% 0,45
|
|Sterlin
|9,7112
|9,7599
|% -0,04
|
|Frank
|7,7545
|7,8012
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8500
|1,8593
|% -0,17
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-0,20
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|2.638
|2.678
|-14,00
|
|Tam
|2.627
|2.694
|-9,92
|
|Yarım
|1.270
|1.303
|-4,80
|
|Çeyrek
|637
|652
|-2,40
|
|Gümüş.Ons
|27,10
|27,13
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,02
|
|B. Petrol
|63,19
|63,19
|-0,74
|