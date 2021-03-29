***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Özkaynak hesaplamasına dahil edilebilir nitelikte yurtiçinde ihraç edilen borçlanma aracının kupon oranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 5.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Sermaye Benzeri Borçlanma AracıVadesi 20.06.2029Vade (Gün Sayısı) 3.640Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSYKBK62914Satışın Tamamlanma Tarihi 03.07.2019Vade Başlangıç Tarihi 03.07.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000Kupon Sayısı 40Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 02.10.2019 01.10.2019 02.10.2019 6,3647 25,5289 28,081 Evet2 01.01.2020 31.12.2019 02.01.2020 4,1094 16,4828 17,5309 Evet3 01.04.2020 31.03.2020 01.04.2020 2,997 12,0209 12,5743 Evet4 01.07.2020 30.06.2020 01.07.2020 2,6053 10,4498 10,8669 Evet5 30.09.2020 29.09.2020 30.09.2020 2,2119 8,8719 9,1717 Evet6 30.12.2020 29.12.2020 30.12.2020 3,4872 13,9871 14,7388 Evet7 31.03.2021 30.03.2021 31.03.2021 4,4733 17,9424 19,18738 30.06.2021 29.06.2021 30.06.2021 5,2232 20,9502 22,65619 29.09.2021 28.09.2021 29.09.202110 29.12.2021 28.12.2021 29.12.202111 30.03.2022 29.03.2022 30.03.202212 29.06.2022 28.06.2022 29.06.202213 28.09.2022 27.09.2022 28.09.202214 28.12.2022 27.12.2022 28.12.202215 29.03.2023 28.03.2023 29.03.202316 28.06.2023 27.06.2023 28.06.202317 27.09.2023 26.09.2023 27.09.202318 27.12.2023 26.12.2023 27.12.202319 27.03.2024 26.03.2024 27.03.202420 26.06.2024 25.06.2024 26.06.202421 25.09.2024 24.09.2024 25.09.202422 25.12.2024 24.12.2024 25.12.202423 26.03.2025 25.03.2025 26.03.202524 25.06.2025 24.06.2025 25.06.202525 24.09.2025 23.09.2025 24.09.202526 24.12.2025 23.12.2025 24.12.202527 25.03.2026 24.03.2026 25.03.202628 24.06.2026 23.06.2026 24.06.202629 23.09.2026 22.09.2026 23.09.202630 23.12.2026 22.12.2026 23.12.202631 24.03.2027 23.03.2027 24.03.202732 23.06.2027 22.06.2027 23.06.202733 22.09.2027 21.09.2027 22.09.202734 22.12.2027 21.12.2027 22.12.202735 22.03.2028 21.03.2028 22.03.202836 21.06.2028 20.06.2028 21.06.202837 20.09.2028 19.09.2028 20.09.202838 20.12.2028 19.12.2028 20.12.202839 21.03.2029 20.03.2029 21.03.202940 20.06.2029 19.06.2029 20.06.2029Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.06.2029 19.06.2029 20.06.2029* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 03.07.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 03.07.2019 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 10 yıl (3.640 gün) vadeli, değişken faizli, ihraçtan en erken beş yıl sonra BDDK onayına bağlı olarak itfa edebilecek nitelikte ve Yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen nitelikleri haiz (katkı sermaye) özkaynak hesaplamasına dahil edilecek 500.000.000 TL nominal değerli tahvil ihraç edildiği duyurulmuştu. TRSYKBK62914 ISIN kodlu söz konusu tahvilin 30.06.2021 ödeme tarihli 8. kupon oranı %5,2232 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921398BIST