***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.04.2021 16:26
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun kupon oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 122
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK42111
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 08.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 212.480.000
Kupon Sayısı 4
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 08.01.2021 07.01.2021 08.01.2021 1,4807 17,434
17:441.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,63
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.416
17:448,1543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0081
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1304
17:449,7163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0257
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7370
En Düşük
9,6545
17:44460,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 5,65
|Açılış
|: 460,96
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
461,56
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler17:44
|SAMAT
|6,82
|42.183.596
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|70.131.127
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|245.245
|% 9,98
|
|TKURU
|276,80
|8.669.886
|% 9,97
|
|GLRYH
|3,64
|12.221.659
|% 9,97
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|IZFAS
|9,48
|41.026.637
|% -9,97
|
|TRILC
|47,94
|33.474.249
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|BJKAS
|10,17
|786.948.633
|% 9,95
|
|GARAN
|6,79
|663.029.056
|% -0,73
|
|SISE
|7,45
|582.083.290
|% 0,81
|
|THYAO
|12,55
|574.342.434
|% -2,33
|
|DOHOL
|3,32
|571.156.511
|% 2,15
|
|DOHOL
|3,32
|571.156.511
|% 2,15
|
|EKGYO
|1,93
|299.722.832
|% -2,03
|
|YKBNK
|2,19
|241.023.465
|% -0,45
|
|GARAN
|6,79
|663.029.056
|% -0,73
|
|TSKB
|1,41
|136.197.978
|% 0,00
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1472
|8,1543
|% 0,10
|
|Euro
|9,7079
|9,7163
|% 0,27
|
|Sterlin
|11,1809
|11,2370
|% 0,17
|
|Frank
|8,7774
|8,8303
|% 0,53
|
|Riyal
|2,1675
|2,1784
|% 0,06
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|20,88
|
|Altın Gr.
|460
|460
|5,07
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,56
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,69
|6,69
|0,10
|
|B. Petrol
|62,69
|62,69
|-0,47
|
Seans Raporu
17:44
daha fazla
-
17:59EDIP
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 309, 021 adet işlem
-
17:58PENGD
Yüzde 4.56 oranında artışla 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 168, 116 adet işlem
-
17:57CRFSA
Yüzde 5.20 oranında artışla 56.60 lira fiyatla işlem gören hissede 183, 127 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 03 kaybederek (% 0.00 ) 1, 454
-
17:56XU100
Endeks 1, 419 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 14, 154.00 milyon TL de