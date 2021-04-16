***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun son kupon ödemesi ve itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 16.04.2021Vade (Gün Sayısı) 122Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKBK42129Satışın Tamamlanma Tarihi 15.12.2020Vade Başlangıç Tarihi 15.12.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 420.300.000Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 15.01.2021 14.01.2021 15.01.2021 1,5171 17,8626 19,3971 Evet2 15.02.2021 12.02.2021 15.02.2021 1,543 18,1676 19,7563 Evet3 17.03.2021 16.03.2021 17.03.2021 1,4972 18,2159 19,8186 Evet4 16.04.2021 15.04.2021 16.04.2021 1,6471 20,0397 21,9895 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.04.2021 15.04.2021 16.04.2021 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 15.12.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 15.12.2020 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 122 gün vadeli 420.300.000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBK42129 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 4. kupon (son kupon) ödemesi ve itfa işlemleri 16.04.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928699BIST