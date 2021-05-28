***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









ırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 09.07.2021Vade (Gün Sayısı) 161Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKBK72118Satışın Tamamlanma Tarihi 29.01.2021Vade Başlangıç Tarihi 29.01.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 282.500.000Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 10.03.2021 09.03.2021 10.03.2021 1,9744 18,0164 19,5313 Evet2 19.04.2021 16.04.2021 19.04.2021 2,1427 19,5521 21,3436 Evet3 28.05.2021 27.05.2021 28.05.2021 2,1249 19,8869 21,7483 Evet4 09.07.2021 08.07.2021 09.07.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.07.2021 08.07.2021 09.07.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 29.01.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 29.01.2021 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 161 gün vadeli 282.500.000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBK72118 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 3. kupon ödemesi 28.05.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938641BIST