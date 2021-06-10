***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun kupon oranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 20.08.2021Vade (Gün Sayısı) 175Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKBK82133Satışın Tamamlanma Tarihi 26.02.2021Vade Başlangıç Tarihi 26.02.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 209.950.000Kupon Sayısı 5Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 02.04.2021 01.04.2021 02.04.2021 1,7787 18,5493 20,1851 Evet2 07.05.2021 06.05.2021 07.05.2021 1,8997 19,8112 21,6835 Evet3 11.06.2021 10.06.2021 11.06.2021 1,873 19,5327 21,35144 16.07.2021 14.07.2021 16.07.20215 20.08.2021 19.08.2021 20.08.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.08.2021 19.08.2021 20.08.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 26.02.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 26.02.2021 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 175 gün vadeli 209,950,000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBK82133 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 11.06.2021 ödeme tarihli 3. kupon oranı %1,8730 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941753BIST