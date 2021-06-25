***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
25.06.2021 17:16
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 140
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBKK2141
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi 25.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 554.500.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Bankamızca yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 25 Milyar TL nominal tutara kadar bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin gerekli onayın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilmiş olduğu 13.11.2020 ve 24.11.2020 tarihli açıklamalarımızla duyurulmuştu. Bu kapsamda nitelikli yatırımcılara 140 gün vadeli 554.500.000 TL nominal değerli finansman bonosu ihraç edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944209
BIST
17:151.399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -11,80
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.399
17:158,7341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0254
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7373
En Düşük
8,6753
17:1510,4574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0515
|Açılış
|: 10,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4590
En Düşük
10,3652
17:15501,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 4,68
|Açılış
|: 501,72
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
502,18
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler17:15
|RYSAS
|4,18
|38.590.744
|% 10,00
|
|ALKA
|16,50
|4.877.725
|% 10,00
|
|CMBTN
|240,30
|17.289.464
|% 9,98
|
|TKURU
|224,00
|8.202.115
|% 9,97
|
|NIBAS
|13,12
|6.682.485
|% 9,97
|
|KENT
|240,80
|2.899.433
|% -9,98
|
|CEOEM
|12,15
|33.502.037
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,85
|58.635.888
|% -9,86
|
|BERA
|12,91
|163.429.856
|% -8,37
|
|VAKFN
|11,87
|346.911.021
|% -7,12
|
|THYAO
|14,38
|587.589.335
|% -1,57
|
|KRDMD
|6,82
|543.785.575
|% 1,64
|
|GARAN
|8,28
|481.151.315
|% -0,72
|
|FENER
|39,30
|358.875.099
|% 1,29
|
|EREGL
|18,24
|350.675.168
|% 0,11
|
|EKGYO
|2,09
|324.890.882
|% -1,42
|
|YKBNK
|2,22
|241.708.264
|% -1,33
|
|KRDMD
|6,82
|543.785.575
|% 1,64
|
|GARAN
|8,28
|481.151.315
|% -0,72
|
|PETKM
|5,44
|296.335.983
|% 0,00
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7275
|8,7341
|% 0,29
|
|Euro
|10,4481
|10,4574
|% 0,49
|
|Sterlin
|12,1190
|12,1798
|% 0,24
|
|Frank
|9,5008
|9,5580
|% 0,55
|
|Riyal
|2,3218
|2,3334
|% 0,28
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|12,77
|
|Altın Gr.
|502
|502
|4,68
|
|Cumhuriyet
|3.315
|3.365
|13,00
|
|Tam
|3.300
|3.385
|13,68
|
|Yarım
|1.595
|1.637
|6,62
|
|Çeyrek
|800
|819
|3,31
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,22
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,08
|
|B. Petrol
|75,08
|75,08
|-0,48
|