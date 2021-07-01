***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun kupon oranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 05.11.2021Vade (Gün Sayısı) 168Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKBKK2117Satışın Tamamlanma Tarihi 21.05.2021Vade Başlangıç Tarihi 21.05.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 171.500.000Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 02.07.2021 01.07.2021 02.07.2021 2,2606 19,6457 21,44232 13.08.2021 12.08.2021 13.08.20213 24.09.2021 23.09.2021 24.09.20214 05.11.2021 04.11.2021 05.11.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 05.11.2021 04.11.2021 05.11.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 21.05.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 21.05.2021 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 168 gün vadeli 171,500,000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBKK2117 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 02.07.2021 ödeme tarihli 1. kupon oranı %2,2606 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945469BIST