***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
29.07.2021 17:00
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İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 144
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBKK2125
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi 14.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
Kupon Sayısı 3
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 30.07.2021 29.07.2021 30.07.2021 2,4571 19,4966 21,2408
2 17.09.2021 16.09.2021 17.09.2021
3 05.11.2021 04.11.2021 05.11.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 05.11.2021 04.11.2021 05.11.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 14.06.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 14.06.2021 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 144 gün vadeli 100,000,000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBKK2125 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 30.07.2021 ödeme tarihli 1. kupon oranı %2,4571 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952651
BIST