***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 26.11.2021Vade (Gün Sayısı) 147Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKBKK2166Satışın Tamamlanma Tarihi 02.07.2021Vade Başlangıç Tarihi 02.07.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 502.250.000Kupon Sayısı 3Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 20.08.2021 19.08.2021 20.08.2021 2,6139 19,4709 21,19222 08.10.2021 07.10.2021 08.10.20213 26.11.2021 25.11.2021 26.11.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.11.2021 25.11.2021 26.11.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 02.07.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 02.07.2021 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 147 gün vadeli 502,250,000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBKK2166 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 20.08.2021 ödeme tarihli 1. kupon oranı %2,6139 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959282BIST