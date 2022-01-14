***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.01.2022 10:45
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK12221
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.10.2021
Vade Başlangıç Tarihi 15.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 578.150.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 14.01.2022
Kayıt Tarihi 13.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.01.2022
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 91 gün vadeli 578.150.000 TL nominal değerli finansman bonolarının 14.01.2022 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993825
BIST
13:222.059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -11,32
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.055
13:2213,5599
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0221
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
13:2215,5458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0358
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
13:22795,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 795,33
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
792,08
BIST En Aktif Hisseler13:20
|QNBFL
|97,35
|841.825
|% 10,00
|
|PKENT
|350,60
|28.371.004
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|685.750
|% 9,98
|
|BASCM
|10,66
|158.432
|% 9,33
|
|KAPLM
|35,96
|15.404.247
|% 7,99
|
|UZERB
|67,35
|2.926.155
|% -9,96
|
|ERCB
|55,20
|15.297.050
|% -5,80
|
|DOBUR
|106,60
|8.148.169
|% -5,66
|
|BRMEN
|2,41
|782.663
|% -4,74
|
|PRKAB
|54,55
|84.687.664
|% -4,30
|
|THYAO
|28,48
|2.653.056.308
|% -1,04
|
|KRDMD
|13,26
|1.796.245.636
|% -0,67
|
|SISE
|15,05
|808.870.554
|% 0,00
|
|EREGL
|31,30
|759.373.114
|% -1,01
|
|KOZAL
|129,20
|703.885.600
|% 0,94
|
|EKGYO
|2,40
|554.209.808
|% 1,27
|
|KRDMD
|13,26
|1.796.245.636
|% -0,67
|
|YKBNK
|3,76
|461.263.282
|% -1,31
|
|THYAO
|28,48
|2.653.056.308
|% -1,04
|
|TSKB
|1,55
|94.304.028
|% -0,64
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5564
|13,5649
|% -0,13
|
|Euro
|15,5339
|15,5480
|% -0,22
|
|Sterlin
|18,5591
|18,6522
|% 0,05
|
|Frank
|14,8269
|14,9163
|% -0,08
|
|Riyal
|3,6025
|3,6206
|% -0,14
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|2,16
|
|Altın Gr.
|795
|795
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|5.274
|5.353
|-13,00
|
|Tam
|5.249
|5.382
|-12,19
|
|Yarım
|2.537
|2.603
|-5,89
|
|Çeyrek
|1.272
|1.302
|-2,94
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,15
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,08
|10,09
|0,01
|
|B. Petrol
|85,31
|85,31
|0,84
|