***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviSaruhan Yücel Genel Müdür YardımcısıAtilla Başar Ergün Grup DirektörüDefne Rabia Dilber Sayman Grup Direktörüİdil İnkaya DirektörCüneyt Zeytinci DirektörFatoş Ebru Başcı DirektörLevent Çavdar DirektörMurat Altun DirektörRaif Cağlar Argın DirektorPınar Bölgen DirektörEmin Evren Kutlu DirektörÖzgür Açıkgözoğlu DirektörYılda Güngör Yıldırım DirektörSelma Tules Andreani MüdürAycan Özden Yeşilbayır Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834608BIST