***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.04.2020 16:03
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Saruhan Yücel Genel Müdür Yardımcısı
Atilla Başar Ergün Grup Direktörü
Defne Rabia Dilber Sayman Grup Direktörü
İdil İnkaya Direktör
Cüneyt Zeytinci Direktör
Fatoş Ebru Başcı Direktör
Levent Çavdar Direktör
Murat Altun Direktör
Raif Cağlar Argın Direktor
Pınar Bölgen Direktör
Emin Evren Kutlu Direktör
Özgür Açıkgözoğlu Direktör
Yılda Güngör Yıldırım Direktör
Selma Tules Andreani Müdür
Aycan Özden Yeşilbayır Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834608
BIST
18:0589.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 41,73
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.969
En Düşük
89.043
18:056,7423
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 0,1278
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7438
En Düşük
6,6075
18:057,2803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0704
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2864
En Düşük
7,1664
18:05349,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 6,48
|Açılış
|: 349,89
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
350,27
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|SERVE
|1,76
|236.202
|% 10,00
|
|SILVR
|1,98
|17.792.367
|% 10,00
|
|KLMSN
|13,31
|9.167.297
|% 10,00
|
|YAPRK
|8,17
|7.679.136
|% 9,96
|
|MAALT
|65,15
|5.960.867
|% 9,96
|
|RTALB
|4,16
|3.617.236
|% -9,96
|
|INFO
|6,39
|1.674.950
|% -9,87
|
|GSRAY
|2,00
|303.494.419
|% -9,09
|
|IHGZT
|4,50
|117.958
|% -9,09
|
|EGCYH
|0,32
|186.899
|% -8,57
|
|PETKM
|3,41
|997.117.204
|% -1,45
|
|SASA
|8,42
|670.245.677
|% 9,92
|
|GARAN
|7,54
|552.972.164
|% -0,79
|
|TUPRS
|84,80
|551.831.028
|% 2,60
|
|ASELS
|23,20
|544.020.215
|% 0,26
|
|PETKM
|3,41
|997.117.204
|% -1,45
|
|GSRAY
|2,00
|303.494.419
|% -9,09
|
|IHLGM
|1,00
|136.770.653
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,82
|194.593.894
|% -1,62
|
|TSPOR
|2,85
|270.594.354
|% -7,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2117
|8,2529
|% 0,44
|
|Frank
|6,8610
|6,9023
|% 1,41
|
|Riyal
|1,7870
|1,7960
|% 1,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.615
|1.616
|2,18
|
|Altın Gr.
|349
|349
|5,93
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,34
|14,38
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|0,02
|
|B. Petrol
|32,81
|32,81
|2,87
|