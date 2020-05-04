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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.05.2020 18:55
GÜNCEL HABERLER



***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 28.05.1987 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız Pazar
Sermaye Benzeri Tahvil (yurtdışı) 06.12.2012 İngiltere London Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil (yurtdışı) 13.05.2014 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Sermaye Benzeri Tahvil (yurtdışı) 08.03.2016 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil (yurtdışı) 24.02.2017 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil (yurtdışı) 09.06.2017 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil (yurtdışı) 21.06.2017 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
İTMK (yurtdışı) 13.10.2017 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
İTMK (yurtdışı) 20.02.2018 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil (yurtdışı) 16.03.2018 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
İlave Ana Sermayeye Dahil Edilebilir Tahvil (AT1) (yurtdışı) 15.01.2019 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil (yurtdışı) 14.03.2019 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Sermaye Benzeri Tahvil (yurtiçi) 08.07.2019 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Sermaye Benzeri Tahvil (yurtiçi) 07.10.2019 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 03.01.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil (yurtdışı) 22.01.2020 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil 17.02.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 25.02.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 03.03.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 10.03.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 18.03.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 30.03.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 06.05.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı 5.000.000.000,00 TRY Yurtiçi 24.10.2019 24.10.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono ve/veya Tahvil 25.000.000.000,00 TRY Yurtiçi 15.11.2019 15.11.2020 Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
İpotek Teminatlı Menkul Kıymet 500.000.000,00 EUR Yurtdışı 05.12.2019 05.12.2020 Yurtdışı Satış
Sermaye Benzeri Boçlanma Aracı 5.000.000.000,00 TRY Yurtiçi 26.12.2019 26.12.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil /Finansman Bonosu / Sermaye Benzeri Tahvil 7.000.000.000,00 USD Yurtdışı 19.03.2020 19.03.2021 Yurtdışı Satış

Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Saruhan Yücel Genel Müdür Yardımcısı
Atilla Başar Ergün Grup Direktörü
Defne Rabia Dilber Sayman Grup Direktörü
İdil İnkaya Direktör
Cüneyt Zeytinci Direktör
Fatoş Ebru Başcı Direktör
Levent Çavdar Direktör
Murat Altun Direktör
Raif Cağlar Argın Direktor
Pınar Bölgen Direktör
Emin Evren Kutlu Direktör
Özgür Açıkgözoğlu Direktör
Yılda Güngör Yıldırım Direktör
Aycan Özden Yeşilbayır Müdür




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842429


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GLRYH 11,44 13.731.375 % 10,00  
OSTIM 2,09 51.874.957 % 10,00  
TSPOR 5,83 611.676.289 % 10,00  
DOBUR 8,69 7.324.530 % 10,00  
MRDIN 6,16 24.609.137 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7361 8,7799 % 0,07  
Frank 7,2796 7,3234 % 0,25  
Riyal 1,8704 1,8798 % 0,55  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.705 1.706 5,39  
Altın Gr. 386 386 2,97  
Cumhuriyet 2.474 2.532 18,40  
Tam 2.550 2.594 18,90  
Yarım 1.237 1.268 9,30  
Çeyrek 620 634 4,60  
Gümüş.Ons 14,82 14,86 -0,14  
Gümüş Gr. 3,36 3,36 -0,02  
B. Petrol 26,41 26,41 -0,03  
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