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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.11.2020 11:16



***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
İpotek Teminatlı Menkul Kıymet 500.000.000,00 EUR Yurtdışı 05.12.2019 05.12.2020 Yurtdışı Satış
Sermaye Benzeri Boçlanma Aracı 5.000.000.000,00 TRY Yurtiçi 26.12.2019 26.12.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil /Finansman Bonosu / Sermaye Benzeri Tahvil 7.000.000.000,00 USD Yurtdışı 19.03.2020 19.03.2021 Yurtdışı Satış
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı 5.000.000.000,00 TRY Yurtiçi 12.11.2020 12.11.2021 Nitelikli Yatırımcıya Satış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889187


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler12:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZTAR 12,76 3.636.110 % 10,00  
CASA 60,50 496.766 % 10,00  
SAFKR 9,58 93.028.564 % 9,99  
ATSYH 5,29 139.936 % 9,98  
SKTAS 5,44 32.442.633 % 9,90  
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12:07 Alış Satış %  
Dolar 7,6637 7,6695 % -0,60  
Euro 9,0692 9,0833 % -0,73  
Sterlin 10,1095 10,1602 % -0,99  
Frank 8,3702 8,4206 % -0,75  
Riyal 2,0402 2,0504 % -0,56  
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12:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.862 1.862 -8,20  
Altın Gr. 458 458 -6,48  
Cumhuriyet 3.047 3.087 -60,00  
Tam 3.029 3.108 -58,01  
Yarım 1.464 1.503 -28,07  
Çeyrek 734 752 -14,03  
Gümüş.Ons 23,91 23,94 -0,33  
Gümüş Gr. 5,85 5,86 -0,16  
B. Petrol 44,06 44,06 -0,28  
Seans Raporu 12:07
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