***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.11.2020 11:16
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
İpotek Teminatlı Menkul Kıymet 500.000.000,00 EUR Yurtdışı 05.12.2019 05.12.2020 Yurtdışı Satış
Sermaye Benzeri Boçlanma Aracı 5.000.000.000,00 TRY Yurtiçi 26.12.2019 26.12.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil /Finansman Bonosu / Sermaye Benzeri Tahvil 7.000.000.000,00 USD Yurtdışı 19.03.2020 19.03.2021 Yurtdışı Satış
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı 5.000.000.000,00 TRY Yurtiçi 12.11.2020 12.11.2021 Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889187
BIST
12:071.283
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -11,66
|Açılış
|: 1.294
|
|Önceki Kapanış
|: 1.295
|
1.295
En Düşük
1.278
12:077,6695
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0465
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7337
En Düşük
7,6305
12:079,0833
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0669
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1700
|
9,1693
En Düşük
9,0447
12:07458,47
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -5,66
|Açılış
|: 458,47
|
|Önceki Kapanış
|: 464,13
|
464,93
En Düşük
456,03
BIST En Aktif Hisseler12:07
|IZTAR
|12,76
|3.636.110
|% 10,00
|
|CASA
|60,50
|496.766
|% 10,00
|
|SAFKR
|9,58
|93.028.564
|% 9,99
|
|ATSYH
|5,29
|139.936
|% 9,98
|
|SKTAS
|5,44
|32.442.633
|% 9,90
|
|TKURU
|282,60
|133.670
|% -10,00
|
|ORMA
|10,13
|52.686
|% -9,96
|
|UZERB
|25,16
|229.157
|% -9,95
|
|EUYO
|5,35
|1.080.342
|% -9,93
|
|EMNIS
|21,34
|23.346
|% -9,88
|
|KRDMD
|4,76
|2.177.332.893
|% 3,70
|
|GARAN
|8,76
|1.485.389.417
|% -1,02
|
|YKBNK
|2,89
|851.324.729
|% -1,37
|
|THYAO
|11,68
|570.282.106
|% -0,17
|
|PETKM
|4,73
|502.392.683
|% 0,64
|
|KRDMD
|4,76
|2.177.332.893
|% 3,70
|
|YKBNK
|2,89
|851.324.729
|% -1,37
|
|EKGYO
|1,93
|417.596.190
|% -3,02
|
|GARAN
|8,76
|1.485.389.417
|% -1,02
|
|PETKM
|4,73
|502.392.683
|% 0,64
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6637
|7,6695
|% -0,60
|
|Euro
|9,0692
|9,0833
|% -0,73
|
|Sterlin
|10,1095
|10,1602
|% -0,99
|
|Frank
|8,3702
|8,4206
|% -0,75
|
|Riyal
|2,0402
|2,0504
|% -0,56
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|-8,20
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-6,48
|
|Cumhuriyet
|3.047
|3.087
|-60,00
|
|Tam
|3.029
|3.108
|-58,01
|
|Yarım
|1.464
|1.503
|-28,07
|
|Çeyrek
|734
|752
|-14,03
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,94
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|5,85
|5,86
|-0,16
|
|B. Petrol
|44,06
|44,06
|-0,28
|
Seans Raporu
12:07
daha fazla
-
12:19DAGI
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 9.07 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 487, 643 adet işlem
-
12:17XU100
Endeks 1, 285 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 74 altında . İşlem hacmi 10, 933.00 milyon TL de
-
12:16VAKKO
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 6.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 206, 261 adet işlem
-
12:14VAKKO
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 6.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 198, 468 adet işlem
-
12:13GSDDE
Yüzde -5.85 oranında düşüşle 5.15 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 718, 312 adet işlem