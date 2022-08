***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıHisse Senedi 28.05.1987 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız PazarSermaye Benzeri Tahvil (yurtdışı) 06.12.2012 İngiltere London Stock Exchange Tahvil ve Bono PiyasasıTahvil (yurtdışı) 13.05.2014 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono PiyasasıTahvil (yurtdışı) 21.06.2017 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono PiyasasıİTMK (yurtdışı) 13.10.2017 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono PiyasasıİTMK (yurtdışı) 20.02.2018 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono PiyasasıTahvil (yurtdışı) 16.03.2018 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasasıİlave Ana Sermayeye Dahil Edilebilir Tahvil (AT1) (yurtdışı) 15.01.2019 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono PiyasasıTahvil (yurtdışı) 14.03.2019 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono PiyasasıSermaye Benzeri Tahvil (yurtiçi) 08.07.2019 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıSermaye Benzeri Tahvil (yurtiçi) 07.10.2019 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıTahvil (yurtdışı) 22.01.2020 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono PiyasasıSermaye Benzeri Tahvil (yurtdışı) 22.01.2021 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono PiyasasıTahvil 24.08.2021 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu 24.05.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu 07.06.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu 14.06.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu 21.06.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu 29.06.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu 05.07.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu 13.07.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu 26.07.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu 02.08.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu 09.08.2022 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıYapılandırılmış Borçlanma Aracı 5.000.000.000,00 TRY Yurtiçi 11.11.2021 11.11.2022 Nitelikli Yatırımcıya SatışBono ve/veya Tahvil 25.000.000.000,00 TRY Yurtiçi 24.11.2021 24.11.2022 Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışSermaye Benzeri Boçlanma Aracı 5.000.000.000,00 TRY Yurtiçi 30.12.2021 30.12.2022 Nitelikli Yatırımcıya SatışTahvil /Finansman Bonosu / Sermaye Benzeri Tahvil 7.000.000.000,00 USD Yurtdışı 24.03.2022 24.03.2023 Yurtdışı Satışİpotek Teminatlı Menkul Kıymet 300.000.000,00 EUR Yurtdışı 28.04.2022 28.04.2023 Yurtdışı SatışSürdürülebilir Borçlanma Aracı 2.000.000.000,00 USD Yurtdışı 04.08.2022 04.08.2023 Yurtdışı Satışhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052472BIST