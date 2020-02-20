***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.03.2019, 29.05.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 20.02.2020 tarihli kararı ile Bankamız Yönetim Kurulu'ndaki üye değişiklikleri nedeni ile Yönetim Kurulu tarafından kurulan Komitelere aşağıda belirtilen üyelerin atanmasına karar verilmiştir. İlaveten, SPK'nın Seri II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 6. Maddesinin (3)a fıkrası çerçevesinde Denetim Komitesi'nde üye olarak görevlendirilen Nevin İpek de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi sayılacaktır.Denetim Komitesi: Ahmet Çimenoğlu (Başkan), Nevin İpek (Üye)Kurumsal Yönetim Komitesi: Virma Sökmen (Başkan), Nevin İpek (Üye), M. Erkan Özdemir (Üye)Kredi Komitesi: Gökhan Erün (Başkan), Ahmet Çimenoğlu (Üye) Virma Sökmen (Üye), A. Ümit Taftalı (Yedek Üye), Levent Çakıroğlu (Yedek Üye)Ücretlendirme Komitesi: Y. Ali Koç (Üye), Levent Çakıroğlu (Üye)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820626BIST