***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.04.2024 10:57
***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.'nun 15/03/2024 tarihinde gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar 15 Nisan 2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 15 Nisan 2024 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273402
BIST
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13:119.621
En Düşük
|Değişim
|: 0,76%
|| 72,82
|Açılış
|: 9.617
|
|Önceki Kapanış
|: 9.548
|
9.617
En Yüksek
9.717
13:1132,5380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0865
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5700
|
32,5883
En Düşük
32,3942
13:1134,6796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1348
|Açılış
|: 34,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5800
|
35,0943
En Düşük
34,4848
13:112.500,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 13,58
|Açılış
|: 2.500,01
|
|Önceki Kapanış
|: 2.486,43
|
2.504,58
En Düşük
2.481,74
BIST En Aktif Hisseler13:08
|SELGD
|58,30
|34.205.295
|% 10,00
|
|ATSYH
|52,25
|667.500
|% 10,00
|
|BURCE
|237,90
|84.024.586
|% 9,99
|
|SNICA
|38,78
|262.280.947
|% 9,98
|
|DAGHL
|21,04
|14.285.531
|% 9,98
|
|CELHA
|41,62
|71.828.708
|% -9,99
|
|AKYHO
|8,02
|199.501.550
|% -6,96
|
|ENSRI
|30,20
|147.538.946
|% -6,21
|
|SOKM
|59,85
|874.879.351
|% -4,77
|
|GRNYO
|11,09
|203.292.270
|% -4,48
|
|THYAO
|300,50
|4.368.420.622
|% 1,18
|
|YKBNK
|30,58
|2.637.179.443
|% 1,93
|
|AKBNK
|57,40
|2.291.931.616
|% 2,78
|
|ISCTR
|12,29
|2.116.495.345
|% 1,07
|
|ENTRA
|14,25
|2.049.950.852
|% -4,04
|
|ZOREN
|5,91
|1.366.298.910
|% 3,32
|
|ISCTR
|12,29
|2.116.495.345
|% 1,07
|
|ENTRA
|14,25
|2.049.950.852
|% -4,04
|
|EKGYO
|10,28
|1.237.283.598
|% -3,93
|
|YKBNK
|30,58
|2.637.179.443
|% 1,93
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,5337
|32,5384
|% 0,27
|
|Euro
|34,6632
|34,6741
|% 0,37
|
|Sterlin
|40,5359
|40,7391
|% 0,44
|
|Frank
|35,6797
|35,8586
|% 0,29
|
|Riyal
|8,6691
|8,7125
|% 0,12
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,45
|28,49
|% 0,66
|
|Platin
|958,23
|958,96
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.023,81
|1.026,68
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,19
|89,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.388,14
|2.388,46
|% 0,66
|