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***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

04.03.2020 16:57
GÜNCEL HABERLER



***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27/01/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
27/01/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Tarih
04/03/2020
Saati
10:00:00
Adresi
Yapı Kredi Plaza D Blok Kat:17 Levent Beşiktaş/İSTANBUL
Gündem
27/01/2020 tarihli KAP duyurusunda açıklanmıştır.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanı olarak Hasan Sadi'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Talip Boz'u ve Tutanak Yazmanlığına ise Kerem Kaşıtoğlu'nu atadı. Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, toplantıda Yönetim Kurulu üyesi olarak Bozkurt Çöteli ve Bağımsız Denetim şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sedat Uysal'ın hazır bulunduğunu bildirdi. 2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılı faaliyetlerini içeren Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Rapor müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan faaliyet raporu oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 3. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin hazırladığı denetim raporu özeti okundu. 4. 2019 yılı faaliyet dönemine ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri ve TFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolar okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan finansal tablolar oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 2019 yılı içinde Şirket tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 450.000 TL bağış yapıldığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. 5. Niccolo Ubertalli'nin 01.06.2019 tarihi itibariyle istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından Marco Iannaccone'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükmü çerçevesinde anılan Yönetim Kurulu üyesinin görev süresini tamamlamak üzere yönetim kurulu üyesi olarak atanması Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 6. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile ibra edildiler. 7. Yönetim Kurulu'nun önerdiği üzere, 2019 yılı kârından her nev'i mükellefiyetler ayrıldıktan sonra toplam 119.119.080 TL'nin dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılmasına oy birliği ile karar verildi. 8. Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan seçim neticesinde, Yönetim Kurulu üye sayısının 4 olarak belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyeliklerine, 48859256704 T.C. Kimlik numaralı Sn. Gökhan Erün, 56176425208 T.C. kimlik numaralı Sn. Nurgün Eyüboğlu, 40345523444 T.C. kimlik numaralı Sn. Erhan Adalı'ın ve 43945055094 T.C. Kimlik numaralı Sn. Bozkurt Çöteli'nin 2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, toplantıya katılamayan kişilerin Yönetim Kurulu adaylık ve görev kabul beyanlarını Bakanlık Temsilcisinin gördüğünü belirtti. 9. 2019 yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerine icrai fonksiyonları dolayısı ile yapılan ödemeler hariç herhangi bir menfaat sağlanmadığı bilgisi verildi. Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine ve ayrıca her takvim yılında sağlanan toplam menfaatlerin ilgili yıla ilişkin Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi. 10. Şirketin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanundaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan Süleyman Seba Cad. BJK Plaza N48/9 Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı 201465 Sicil numaralı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaylanmasına ve ilgili şirket ile sözleşme imzalanmasına oy birliği ile karar verildi. 11. Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oy birliği karar verildi. 12. Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 505'nci maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesinin 8. maddesi kapsamında mevzuatta izin verilmiş en üst sınıra kadar TTK ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde borçlanma aracı çıkarılması ve hükümleriyle şartlarının saptanması yetkisinin 15 ay süre ile Yönetim Kurulu'na bırakılmasına oy birliği ile karar verildi. 13. Şirket yönetimine başarı temennisinde bulunuldu.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Yapı Kredi Faktoring A.Ş.'nin  2019 yılı Olağan Genel Kurulu 04 Mart 2020 Çarşamba günü saat 10:00'da Yapı Kredi Plaza, D Blok Kat:17 Levent-Beşiktaş-İstanbul adresinde gerçekleşmiş olup toplantı tutanağı ekte yer almaktadır.  




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824238


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Gümüş Gr. 3,36 3,37 -0,00  
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