***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
12.05.2022 11:11
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 29 Nisan 2022 tarihinde yayınladığı raporda Şirketimizin güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir: Uzun Vadeli Yabancı Para: B/Negatif Görünüm
Uzun Vadeli Yerel Para:B+/Negatif Görünüm
Kısa Vadeli Yabancı Para: B
Kısa Vadeli Yerel Para: B
Ulusal Uzun Vadeli: A+(tur)/Negatif Görünüm
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029623
BIST
11:152.414
En Yüksek
|Değişim
|: -1,62%
|| -39,76
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.400
11:1515,3940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0921
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,3959
En Düşük
15,2578
11:1516,1780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0440
|Açılış
|: 16,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
11:15915,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,38
|Açılış
|: 915,02
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,72
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler11:15
|GLBMD
|7,15
|10.341.762
|% 10,00
|
|IMASM
|29,16
|7.442.711
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|14.770.607
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,75
|50.856.460
|% 8,49
|
|ACSEL
|55,15
|10.040.688
|% 7,19
|
|LIDFA
|6,21
|438.910
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|49.839.795
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|579.656
|% -9,97
|
|KAPLM
|69,65
|10.301.438
|% -9,95
|
|OYAYO
|8,67
|2.835.486
|% -7,37
|
|THYAO
|41,82
|1.135.545.325
|% -0,90
|
|SISE
|19,64
|779.277.997
|% -1,60
|
|KRDMD
|16,13
|746.316.340
|% -3,24
|
|EREGL
|33,22
|537.225.958
|% -2,69
|
|ASELS
|23,18
|509.736.278
|% -2,85
|
|EKGYO
|2,71
|271.177.782
|% -1,45
|
|YKBNK
|4,64
|345.293.235
|% -1,28
|
|DOHOL
|3,57
|201.580.480
|% -2,19
|
|ODAS
|2,35
|117.996.358
|% -4,08
|
|KRDMD
|16,13
|746.316.340
|% -3,24
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3779
|15,3940
|% 0,60
|
|Euro
|16,1366
|16,1780
|% 0,27
|
|Sterlin
|18,7115
|18,8053
|% 0,12
|
|Frank
|15,3870
|15,4796
|% 0,34
|
|Riyal
|4,0884
|4,1089
|% 0,51
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-2,26
|
|Altın Gr.
|915
|915
|3,81
|
|Cumhuriyet
|6.169
|6.263
|16,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|7,45
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|3,60
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|21,31
|21,34
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,56
|10,57
|-0,06
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,85
|