***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
23.11.2021 16:09
TRY
Tutar 830.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 56
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,40%
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,90%
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYAKFK2115
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi 28.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 350.000.000
İhraç Fiyatı 0,97254
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 23.11.2021
Kayıt Tarihi 22.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.11.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 350.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979262
BIST
16:291.781
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 25,93
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
16:2912,7101
En Yüksek
|Değişim
|: 11,43%
|| 1,3039
|Açılış
|: 12,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
13,5030
En Düşük
11,3504
16:2914,3426
En Yüksek
|Değişim
|: 11,85%
|| 1,5201
|Açılış
|: 14,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
15,2045
En Düşük
12,7722
16:29728,27
En Yüksek
|Değişim
|: 9,95%
|| 65,93
|Açılış
|: 728,27
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
780,23
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler16:29
|YBTAS
|12.111,00
|314.886
|% 10,00
|
|DURDO
|19,16
|59.667.515
|% 9,99
|
|PENTA
|226,90
|14.650.589
|% 9,99
|
|IHAAS
|5,51
|61.005.694
|% 9,98
|
|PRKAB
|59,50
|171.248.794
|% 9,98
|
|MERCN
|10,01
|99.986.359
|% -9,98
|
|BASGZ
|11,32
|744.013.706
|% -9,94
|
|GESAN
|25,18
|74.537.779
|% -9,94
|
|ADESE
|0,97
|180.441.783
|% -9,35
|
|AVOD
|5,08
|50.718.272
|% -8,30
|
|KRDMD
|8,71
|3.337.056.284
|% 4,69
|
|GARAN
|11,74
|3.152.181.831
|% -1,68
|
|SISE
|11,99
|2.916.297.449
|% 6,96
|
|THYAO
|18,47
|2.106.349.931
|% 4,76
|
|EREGL
|23,08
|1.949.010.789
|% 7,05
|
|YKBNK
|3,45
|1.617.539.161
|% -2,54
|
|KRDMD
|8,71
|3.337.056.284
|% 4,69
|
|ODAS
|1,58
|545.008.822
|% -3,66
|
|EKGYO
|2,16
|606.324.488
|% -1,37
|
|GARAN
|11,74
|3.152.181.831
|% -1,68
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6352
|12,7101
|% 11,43
|
|Euro
|14,2276
|14,3426
|% 11,85
|
|Sterlin
|16,8593
|16,9438
|% 10,69
|
|Frank
|13,5156
|13,5971
|% 10,99
|
|Riyal
|3,3622
|3,3791
|% 10,91
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-17,80
|
|Altın Gr.
|727
|727
|64,82
|
|Cumhuriyet
|4.884
|4.957
|538,00
|
|Tam
|4.763
|4.919
|473,04
|
|Yarım
|2.302
|2.380
|228,82
|
|Çeyrek
|1.155
|1.190
|114,41
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,56
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|9,58
|9,59
|0,72
|
|B. Petrol
|79,71
|79,71
|0,01
|