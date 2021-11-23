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***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

23.11.2021 16:09
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ

TRY
Tutar 830.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 56
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,40%
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,90%
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYAKFK2115
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi 28.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 350.000.000
İhraç Fiyatı 0,97254
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 23.11.2021
Kayıt Tarihi 22.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.11.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 350.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979262


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YBTAS 12.111,00 314.886 % 10,00  
DURDO 19,16 59.667.515 % 9,99  
PENTA 226,90 14.650.589 % 9,99  
IHAAS 5,51 61.005.694 % 9,98  
PRKAB 59,50 171.248.794 % 9,98  
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Sterlin 16,8593 16,9438 % 10,69  
Frank 13,5156 13,5971 % 10,99  
Riyal 3,3622 3,3791 % 10,91  
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16:29 Alış Satış %  
Altın Ons 1.787 1.788 -17,80  
Altın Gr. 727 727 64,82  
Cumhuriyet 4.884 4.957 538,00  
Tam 4.763 4.919 473,04  
Yarım 2.302 2.380 228,82  
Çeyrek 1.155 1.190 114,41  
Gümüş.Ons 23,54 23,56 -0,60  
Gümüş Gr. 9,58 9,59 0,72  
B. Petrol 79,71 79,71 0,01  
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