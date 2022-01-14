***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFYAKF12215 ISIN kodlu bononun itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.250.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 14.01.2022Vade (Gün Sayısı) 120Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,15%Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,41%Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYAKF12215Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışın Tamamlanma Tarihi 15.09.2021Vade Başlangıç Tarihi 16.09.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 450.000.000İhraç Fiyatı 0,94077Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 14.01.2022Kayıt Tarihi 13.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.01.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 450.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Diğer Gelişmelerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994071BIST