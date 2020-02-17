***YKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2020 17:08
***YKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YKGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YKGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819552
BIST
16:56121.009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 857,63
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
16:566,0516
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0027
|Açılış
|: 6,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
16:566,5576
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0035
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
16:56307,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,57
|Açılış
|: 307,51
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,45
|900.933.968
|% 19,79
|
|TSPOR
|5,53
|264.537.267
|% 18,67
|
|KUTPO
|10,88
|83.017.188
|% 15,50
|
|GUBRF
|17,91
|331.638.954
|% 14,73
|
|OSTIM
|2,56
|132.329.602
|% 14,29
|
|ERBOS
|24,76
|18.163.260
|% -9,90
|
|ARDYZ
|16,30
|33.647.435
|% -9,44
|
|QNBFL
|141,50
|3.161.452
|% -8,12
|
|HUBVC
|39,80
|52.093.712
|% -7,83
|
|ARSAN
|4,96
|10.516.576
|% -6,59
|
|ASELS
|29,18
|1.759.323.993
|% 0,34
|
|THYAO
|15,27
|1.651.050.290
|% 2,55
|
|GSRAY
|3,45
|900.933.968
|% 19,79
|
|ODAS
|2,34
|832.336.855
|% 8,84
|
|KRDMD
|2,98
|445.824.282
|% 2,76
|
|ODAS
|2,34
|832.336.855
|% 8,84
|
|GSRAY
|3,45
|900.933.968
|% 19,79
|
|KRDMD
|2,98
|445.824.282
|% 2,76
|
|KARSN
|1,91
|211.578.652
|% -3,05
|
|THYAO
|15,27
|1.651.050.290
|% 2,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8490
|7,8883
|% -0,35
|
|Frank
|6,1375
|6,1745
|% -0,06
|
|Riyal
|1,6077
|1,6158
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.582
|1.582
|-0,62
|
|Altın Gr.
|307
|308
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|2.038
|2.068
|3,00
|
|Tam
|2.028
|2.078
|-2,68
|
|Yarım
|980
|1.005
|-1,29
|
|Çeyrek
|492
|503
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,84
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,01
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|B. Petrol
|57,19
|57,19
|-0,14
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