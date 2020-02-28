***YKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 11:12
***YKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YKGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YKGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822631
BIST
15:24106.581
En Yüksek
|Değişim
|: -3,47%
|| -3.836,95
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
15:246,2122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0118
|Açılış
|: 6,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
15:246,8355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0138
|Açılış
|: 6,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
15:24324,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -1,64
|Açılış
|: 324,58
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,94
|14.302.035
|% 16,46
|
|OYAYO
|3,87
|29.091.210
|% 14,50
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|OYLUM
|3,07
|7.825.324
|% 8,10
|
|BUCIM
|3,44
|1.334.791
|% -10,42
|
|YBTAS
|4.221,00
|29.547
|% -10,00
|
|UFUK
|3,70
|66.167
|% -9,98
|
|YONGA
|9,08
|32.061
|% -9,92
|
|HALKS
|2,92
|31.151
|% -9,88
|
|THYAO
|11,87
|1.245.116.294
|% -2,30
|
|ASELS
|27,90
|867.023.618
|% -0,29
|
|GARAN
|9,65
|406.540.802
|% -5,30
|
|ODAS
|1,97
|221.431.948
|% -3,43
|
|YKBNK
|2,34
|221.057.314
|% -4,49
|
|EKGYO
|1,40
|167.382.509
|% -4,76
|
|IHLGM
|1,23
|143.213.590
|% -4,65
|
|ODAS
|1,97
|221.431.948
|% -3,43
|
|THYAO
|11,87
|1.245.116.294
|% -2,30
|
|YKBNK
|2,34
|221.057.314
|% -4,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9984
|8,0386
|% 0,35
|
|Frank
|6,4243
|6,4630
|% 0,82
|
|Riyal
|1,6562
|1,6645
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.627
|1.627
|-10,07
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|2.160
|2.193
|-15,00
|
|Tam
|2.150
|2.204
|-15,25
|
|Yarım
|1.039
|1.066
|-7,37
|
|Çeyrek
|521
|533
|-3,69
|
|Gümüş.Ons
|17,14
|17,19
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,08
|
|B. Petrol
|50,58
|50,58
|-1,15
|