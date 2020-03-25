***YKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.03.2020 13:53
***YKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YKGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YKGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832025
BIST
14:3188.858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -427,96
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
88.123
14:316,4373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0151
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4969
En Düşük
6,3790
14:316,9720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0420
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0149
En Düşük
6,8970
14:31333,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -2,66
|Açılış
|: 333,33
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|2,42
|9.465.139
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,43
|1.076.066
|% 10,00
|
|ESCOM
|1,76
|1.134.221
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,44
|139.626
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,22
|120.149
|% 10,00
|
|HALKS
|2,20
|140.919
|% -9,09
|
|QNBFL
|145,50
|10.012.153
|% -8,55
|
|EPLAS
|9,47
|66.299
|% -7,16
|
|IHGZT
|3,25
|439.249
|% -7,14
|
|MRDIN
|5,00
|9.140.912
|% -6,54
|
|THYAO
|8,69
|898.792.587
|% 4,83
|
|ASELS
|23,22
|885.970.728
|% 1,66
|
|GARAN
|7,66
|857.504.825
|% 1,06
|
|ISFIN
|2,89
|257.871.527
|% -2,36
|
|YKBNK
|1,89
|254.606.577
|% -0,53
|
|YKBNK
|1,89
|254.606.577
|% -0,53
|
|ODAS
|1,26
|151.262.715
|% -0,79
|
|GARAN
|7,66
|857.504.825
|% 1,06
|
|THYAO
|8,69
|898.792.587
|% 4,83
|
|EKGYO
|1,14
|110.532.926
|% -0,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5953
|7,6334
|% 0,99
|
|Frank
|6,5197
|6,5589
|% 0,16
|
|Riyal
|1,7035
|1,7121
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.608
|1.611
|-11,59
|
|Altın Gr.
|333
|333
|-3,03
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,19
|14,24
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|2,93
|2,94
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,13
|26,13
|-1,02
|