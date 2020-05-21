***YKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.05.2020 11:01
***YKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YKGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YKGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846171
BIST
12:09103.030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 872,82
|Açılış
|: 102.224
|
|Önceki Kapanış
|: 102.158
|
103.054
En Düşük
102.224
12:096,7995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0076
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7995
En Düşük
6,7803
12:097,4579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4662
En Düşük
7,4292
12:09378,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -2,85
|Açılış
|: 378,85
|
|Önceki Kapanış
|: 381,70
|
382,04
En Düşük
378,01
BIST En Aktif Hisseler
|CMENT
|35,56
|2.217.229
|% 9,96
|
|MRSHL
|61,25
|4.063.809
|% 9,96
|
|TKURU
|20,86
|583.934
|% 9,96
|
|SODSN
|15,24
|157.688
|% 9,96
|
|GLBMD
|4,09
|3.123.031
|% 9,95
|
|MRDIN
|6,07
|198.105.061
|% -10,34
|
|EKIZ
|12,33
|2.696.485
|% -10,00
|
|TUKAS
|12,71
|120.850.485
|% -9,99
|
|TACTR
|7,21
|731.822
|% -9,99
|
|KENT
|404,80
|3.924.788
|% -9,98
|
|THYAO
|11,11
|471.843.882
|% 2,11
|
|GUSGR
|3,33
|296.764.330
|% 0,60
|
|ASELS
|29,62
|232.517.545
|% 0,07
|
|GARAN
|7,68
|226.834.297
|% -0,39
|
|MRDIN
|6,07
|198.105.061
|% -10,34
|
|EKGYO
|1,40
|186.023.920
|% 2,19
|
|GUSGR
|3,33
|296.764.330
|% 0,60
|
|GSRAY
|2,70
|196.470.274
|% 4,65
|
|MNDRS
|1,85
|128.024.740
|% 1,09
|
|IHLGM
|1,23
|69.728.952
|% 3,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2812
|8,3228
|% -0,06
|
|Frank
|7,0061
|7,0483
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8043
|1,8134
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-2,89
|
|Cumhuriyet
|2.451
|2.483
|-20,30
|
|Tam
|2.523
|2.547
|-20,80
|
|Yarım
|1.231
|1.245
|-10,20
|
|Çeyrek
|616
|623
|-5,10
|